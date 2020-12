🎥 Tielemans, Praet en Castagne wippen over Tottenham na own-goal van Alderweireld

Leicester City is op het veld van Tottenham gaan winnen en wipt zo over de Spurs in het klassement. Er stonden drie Belgen aan de aftrap zondagnamiddag.

Toby Alderweireld startte in de basis bij de thuisploeg en Timithy Castagne (vervangen na 61 minuten) en Youri Tielemans bij Leicester. Preat viel in na 84 minuten. The Foxes namen het meeste initiatief en dwongen op slag van rust een strafschop af. Aurier had boter op het hoofd, Vardy faalde niet vanop de stip. 'De Buffelstoot', u gebracht door @Serge_aurier. 🐃🤦‍♂️ pic.twitter.com/2draeiVx0X — Play Sports (@playsports) December 20, 2020 Mourinho greep in door Moura en Bale in te brengen, maar Tottenham liep na een kwartier in de tweede helft tegen de 0-2 aan. Alderweireld werkte het leer in eigen doel. Tottenham deelde woensdag nog de leidersplaats met Liverpool, maar de Reds tellen nu een voorsprong van zes punten. Leicester wipt ook over de Spurs, die met een 1 op 9 opgezadeld zitten. .@AlderweireldTob: verdediger met een neus voor goals! 🙃 pic.twitter.com/HeDWq3vJTI — Play Sports (@playsports) December 20, 2020