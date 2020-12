Thoelen weer onder lat bij KVM: "Ik ben geen rotte appel hé"

Bij KV Mechelen stond donderdag Yannick Thoelen voor de eerste keer dit seizoen onder de lat. Na zijn zware blessure moest hij dit seizoen genoegen nemen met een bankzittersstatuut, maar hij heeft zijn plaats weer veroverd.

Thoelen miste de competitiestart en KVM trok Gaëtan Coucke aan. Die ging tegen Waasland-Beveren in de fout en Thoelen kreeg zijn kans. "Hoe ik deze keer omging met mijn bankzittersstatuut? Goh, het was moeilijker dan anders. Vorig seizoen had ik toch iets neergezet. Ik kwam naar KV met de bedoeling om te spelen. Als je dan op de bank verzeild geraakt... Tja, dat is niet wat je wil", zegt hij in HLN.

"Hoe langer ik op de bank bleef, hoe moeilijker het werd. Natuurlijk zijn er momenten geweest dat ik teleurgesteld was. Maar ik ben niet de persoon om de sfeer te verpesten. Ik ben geen rotte appel, hé - daar heb ik zelf een hekel aan. Ik heb over de situatie ook een goed gesprek gehad met de trainer."

Na Waasland-Beveren en het foutje van Coucke kwam de kans. "Na die wedstrijd dacht niet meteen ‘oké, nu is het aan mij’. Ik dacht eerder: ‘Klote dat we de punten laten liggen’. De volgende dag geef je je 200 procent op training om te laten zien dat je er klaar voor bent. Het gaf een boost toen ik vernam dat ik mocht spelen tegen Club."