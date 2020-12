Analist vraagt zich iets af over Club Brugge en merkt op: "Gent was paar weken geleden redelijke puinhoop, verschil niet te geloven"

Club Brugge ging voor de derde keer dit seizoen onderuit in eigen huis. Dat was nog niet vaak gebeurd in de geschiedenis zo snel op het seizoen.

Het was al meer dan twee decennia geleden dat Club Brugge nog eens drie keer onderuit ging in eigen huis in de eerste achttien speeldagen. "Ze verdienden de nederlaag niet, maar ik vraag me wel af waarom ze tot de 0-1 hebben gewacht om een versnelling hoger te schakelen", aldus Tom Boudeweel bij Sporza.

Juiste moment

Hij zag aan de andere kant een zeer sterk AA Gent opstaan: "Je voelt dat de hele club weer leeft. En ook de signalen van binnen de spelersgroep zeggen veel. Er is eindelijk duidelijkheid, de theorielessen en de analyses zijn heel gedetailleerd, het wordt goed gebracht."

"Daarbij kan je volgens mij niet naast Hein Vanhaezebrouck kijken, want de kwaliteit binnen de kern was er al. Vanhaezebrouck is de juiste coach op het juiste moment. Gent was een paar weken geleden een redelijke puinhoop, het verschil is niet te geloven."