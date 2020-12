Club heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd van 2020 al gespeeld: tegenstander wil liefst niet spelen

Zit de jaargang 2020 er al op voor Club Brugge en Eupen? De twee ploegen spelen normaal gezien op tweede kerst tegen elkaar, maar de Oostkantonners willen die match liever laten uitstellen.

Zoals u wel weet zijn er de voorbije weken heel wat coronagevallen opgedoken bij Eupen. Hun laatste match dateert al van 6 december en intussen hebben ze amper een deftige training kunnen inlassen. Half de kern zat immers in quarantaine.

Vandaag wordt er opnieuw getest en deze keer hoopt men in Eupen dat ze nog zeven positieve gevallen hebben. Volgens de protocollen kunnen ze dan weer uitstel vragen. Ze zouden graag ritme willen opdoen vooraleer weer te moeten spelen. Maar de Pro League zal onverbiddelijk zijn als er geen zeven gevallen in de A-kern zijn. De kalendermaker zit nu immers al met de handen in het haar.