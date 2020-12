Hier gaan we weer: meerdere spelers van eersteklasser betrapt op lockdownfeestje

Opnieuw zijn er profvoetballers betrapt op het niet navolgen van de coronaregels. Enkele spelers van Cercle Brugge waren aanwezig op een lockdownfeestje.

Het lockdownfeestje vond afgelopen weekend plaats. Cercle Brugge had geen wedstrijd aangezien tegenstander Beerschot VA met een... corona-uitbraak te kampen had. De spelers van De Vereniging genoten van een vrij weekend, maar in plaats van rust te nemen gingen enkele spelers naar een lockdownfeestje.

"Er worden geen namen van de spelers vrijgegeven", aldus Cercle Brugge in een mededeling. "De betrokken spelers worden gesanctioneerd. Naast de maatregelen van de overheid hebben we aan de start van het seizoen zelf enkele interne afspraken gemaakt. We zullen het niet nalaten om streng op te treden."