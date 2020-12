Bundu heeft het op en naast het veld moeilijk: "We zijn nu toch al een paar maanden verder"

Anderlecht heeft nog niet veel plezier gehad van zijn recordaankoop. Mustapha Bundu kostte hen vrijdagavond zelfs een punt in Charleroi na een verkeerde inspeelpass in de laatste seconden. Zijn integratie verloopt dus heel moeizaam.

Bundu heeft het moeilijk en trekt zich de nederlaag tegen Charleroi bijzonder hard aan, valt te horen. Maar analist Gilles De Bilde vindt het ook een raar geval. "Die jongen is op zoek naar zichzelf", zegt hij in HLN. "Het is nog wachten op zijn eerste goeie match in België en dat is vreemd. 't Was toch hun topaankoop van de zomer. Ik herinner me geen enkele beslissende actie."

Van een man die 2,8 miljoen euro kostte terwijl Anderlecht maar een werkingsbudget had van 4 miljoen werd uiteraard meer verwacht. "Van iemand die zo veel geld heeft gekost, verwacht je in elk geval dat hij een meerwaarde kan zijn", aldus De Bilde . "Dat hij er niet meteen zou staan, was waarschijnlijk wel ingecaluleerd. Maar we zijn nu toch al een paar maanden verder. Je helpt hem momenteel niet door hem veel speeltijd te geven. Hij mist vertrouwen en daar lijden zijn acties onder."