Na aanvallende versterking heeft Anderlecht bijna deal met verdediger: "Ik wil een team vinden waar ik een tijdje kan blijven"

RSC Anderlecht en Chelsea FC onderhandelen momenteel over de definitieve transfer van Matt Miazga. Ook de Amerikaanse verdediger heeft al nagedacht over een verlengd verblijf in Brussel.

Matt Miazga kwam als een basisspeler naar ons land. De 25-jarige verdediger kreeg meteen zijn plaats in het team en is er sindsdien niet meer uit gegaan. Enkel een blessure hield hem even aan de kant. “Ik ben één van de oudere spelers in de groep. Het is mijn taak om de jongeren bij te staan.”

“Ik ben hier nu op huurbasis”, aldus de Amerikaan in One Goal US Soccer. “Maar ik wil een team vinden waar ik een tijdje kan blijven. Of dat Anderlecht zal zijn? We zullen zien wat er deze zomer zal gebeuren.”

Twee jaar geleden sprak ik al met Anderlecht, maar uiteindelijk werd ik uitgeleend aan Nantes FC

Miazga staat al een hele tijd op de radar van paars-wit. “Twee jaar geleden sprak ik al met Anderlecht, maar uiteindelijk werd ik uitgeleend aan Nantes FC. Ik steek alleszins veel op van Vincent Kompany. Hij was één van de beste verdedigers in de Premier League.”