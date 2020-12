Transfernieuws en Transfergeruchten 21/12: Depay - Mæhle - Milik - Mata Pedro - García Martret - Zinckernagel - Rode Gregersen - Promes

RSC Anderlecht is volop bezig met de toekomst. Het aast daarbij op heel wat nieuwkomers. Eentje is al bijna op weg, maar paars-wit aast nog op andere versterkingen. ( Lees meer )

Anderlecht heeft aanwinst te strikken: nieuwkomer poseert al in paars-wit

Neen, de champagne mag nog niet helemaal ontkurkt worden. Maar het lijkt nu wel een kwestie van uren of dagen te zijn. (Lees meer)

Apart: ambitieuze Belgische club haalt vader (met Eredivisie-ervaring) én zoon samen in huis

Ook in deze fase van de competitie worden er nog transfers gedaan, zoveel is duidelijk. En daarbij is de ambitie zoals steeds steil. (Lees meer)

Lierse Kempenzonen haalt nu ook speler op bij OH Leuven

Lierse Kempenzonen heeft zich op huurbasis versterkt met Brent Laes. Die wordt door OH Leuven uitgeleend, hebben de Leuvenaars laten weten.

Eerste gegadigde komt al op de proppen voor Quincy Promes

Het zijn moeilijke tijden voor Quincy Promes, die mogelijk zal moeten vertrekken bij Ajax na zijn vermeende rol in een steekincident. Spartak Moskou zou hem volgens de Nederlandse pers alvast graag willen terughalen.

'Twee versterkingen op komst voor Barcelona'

Memphis Depay (Olympique Lyon) en Eric García (Manchester City) lijken deze winter dan toch op weg te zullen zijn naar Barcelona. Dat meldt alvast SPORT.

Milik deze winter al weg?

Arkadiusz Milik zou deze winter al kunnen verkassen bij Napoli. De speler heeft een aflopend contract en wil dat niet verlengen, waardoor hij nu niet meer speelt. Met oog op het EK wil hij meer speelminuten maken.

Joakim Maehle trekt zo goed als zeker naar Atalanta

We konden het vorige week al melden: Joakim Maehle trekt - tot spijt van Marseille - naar Atalanta. Het bestuur van Genk heeft de onderhandelingen zo goed als afgerond en de kassa zal weer rinkelen. (Lees meer)