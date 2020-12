'Anderlecht verlegt geweer helemaal van schouder en heeft twee Scandinavische sensaties op het oog'

RSC Anderlecht is volop bezig met de toekomst. Het aast daarbij op heel wat nieuwkomers. Eentje is al bijna op weg, maar paars-wit aast nog op andere versterkingen.

Dat de deal rond Kukharevych bijna rond is, dat kon u HIER al lezen. Maar er zijn nog andere versterkingen waar Anderlecht op aast. Meer bepaald in ... Noorwegen.

Zo is er onder meer de Deense aanvaller Philip Zinckernagel, die kampioen werd met Bodo Glimt en einde contract is. Afgelopen seizoen was hij goed voor 19 goals en 24 assists in de Noorse competitie.

Zinckernagel & Gregersen

De interesse in hem is dan ook niet min. Zo zou ook Trabzonspor onder meer wel wat zien in de flankaanvaller.

Met Stian Gregersen heeft het ook een 25-jarige centrale verdediger op het oog. Hij ligt wel nog tot 2022 onder contract bij Molde en zou zo twee miljoen euro moeten opleveren.