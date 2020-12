Cercle-spelers die betrapt werden op lockdownfeestje kennen hun straf

De drie Cercle-spelers die afgelopen weekend op een lockdownfeestje betrapt werden, krijgen een geldboete en een alternatieve straf

Drie Cercle-spelers werden zaterdagnacht betrapt op een appartement in Brugge. Het feestje ging door bij de 22-jarige middenvelder Franck Kanouté. Hij vierde zijn verjaardag en nodigde heel wat vrienden en vriendinnen uit. Ook Anthony Musaba (20) en Jean Marcelin (20), twee huurlingen van moederploeg AS Monaco, waren aanwezig. De politie viel om 1 uur binnen en ontdekte maar liefst 22 personen in het appartement.

Frank Kanouté zal van het gerecht een boete krijgen van €4.000 omdat hij de organisator is. Tevens zal Cercle Brugge de drie spelers beboeten en een alternatieve straf opleggen.

Die alternatieve straf is een bezoek op een afdeling waar Cercle-supporters herstellen van het coronavirus. “Hopelijk beseffen ze zo dat dit heel asociaal is en dat dit totaal niet hoort. Niet bij Cercle, en niet in het voetbal”, aldus voorzitter Vincent Goemaere bij VTM Nieuws.