Miguel Van Damme blijft dapper vechten tegen leukemie en plaatst alles in perspectief met wens voor 2021

Voor sommige voetballers is nóg wat meer geld verdienen de drijfveer voor 2021, Miguel Van Damme zet alles dan weer in helder perspectief. Zijn wens voor 2021? "Mijn dochtertje in mijn handen kunnen houden."

Van Damme vecht al enkele jaren tegen leukemie en kreeg de voorbije maanden een paar keer erg slecht nieuws. "Ze hebben nu al vier behandelingen op mij geprobeerd. De slaagkans zakt met elke extra behandeling. Het enige wat me nog rest, is de ziekte stabiel proberen te houden", aldus Van Damme in Het Nieuwsblad.

"Op die manier is het de bedoeling zoveel mogelijk tijd te krijgen in afwachting van een remedie. Overal ter wereld wordt gezocht. Zolang ik me goed voel en ik niet te veel last heb, blijf ik ervoor gaan. Ik weet ook dat elk lichaam zijn limiet heeft en dat ik niet veel overschot meer heb."

Coronamaatregelen

Van Damme wordt in 2021 vader: "Ik wil in mei ons dochtertje in mijn handen kunnen houden", heeft hij alvast een wens voor het nieuwe jaar. "Als het mij gegund is, zal ik wel proberen weer op niveau te komen als doelman."

Ook de coronamaatregelen kwamen aan bod: "Ik lach daar niet mee: een beperkte groep die zich niet aan de regels houdt, verkloot het voor andere zieken en oudere mensen. Mijn immuniteit is door al die chemo zwak, bezoek van ouders of vrienden moet op een veilige manier gebeuren."