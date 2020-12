Wat met Club Brugge - KAS Eupen op 26 december? Beslissingen Pro League hebben impact op intentie Eupen

Zaterdag staat er een duel tussen KAS Eupen en Club Brugge op het programma. Of strooit het coronavirus nog roet in het eten? Dat is de vraag.

KAS Eupen wilde de match tegen Club Brugge eerst graag uitstellen, omdat er nog liefst dertien positieve coronagevallen waren bij de club. Daardoor had het ook al de duels tegen Zulte Waregem en Genk moeten laten uitstellen. Maar ondertussen is duidelijk dat al die ingehaalde duels vanaf 29 december zullen moeten worden gespeeld. Drukke kalender En dus zou de kalender wel héél druk kunnen worden rond en vlak na nieuwjaar voor de Panda's. Als het enigszins mogelijk is, willen ze dus graag spelen. Dat kwamen wij te weten uit betrouwbare bronnen binnen de club. De beide ploegen willen graag spelen op 26 december, mogelijk komt Eupen dan wel met een erg jeugdig team aan de aftrap als nog niet iedereen fit blijkt te zijn.





Volg Club Brugge - Eupen live op Voetbalkrant.com vanaf 14:00 (26/12).