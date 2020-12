Pro League: "Geel voor vieringen? Wie ga je dan geel geven? Wat is te dicht bij elkaar komen?"

De Pro League bespreekt straks het knuffelgedrag van voetballers bij het vieren van een doelpunt. De publieke verontwaardiging daarover steeg de voorbije dagen exponentieel. Maar hoe hou je het tegen? Geel geven? "We moeten zien dat de straf het niet moeilijker maakt", aldus Stijn Van Bever.

"Praktische bestraffingen bij het vieren van een doelpunt zijn niet zo evident", aldus Pro League-woordvoerder Van Bever in De Ochtend. "Wat doe je als de bank gaat vieren, wat als een speler gaat vieren, waar trek je de lijn? We willen ook geen willekeur gaan installeren

"We zullen de zaken heel grondig moeten doorspreken en ook eens moeten kijken naar de alternatieven. We moeten heel goed nadenken en zien dat de zaken die we installeren niet voor meer moeilijkheden gaan zorgen."

"Hoe ga je zo'n regel ook installeren: als een speler een shirt uittrekt, krijgt die geel. Dat is 1 op 1 en individueel. Als spelers beginnen te vieren, wie geef je dan de gele kaart? Vanaf welk moment? Wat is te dicht bij elkaar komen? Wat is het verschil met een tackle of een hoekschop?"