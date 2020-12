Pro League hakt knoop door en voert reglementswijziging met onmiddellijke ingang door

De Pro League heeft beslist om ook in het Belgische profvoetbal vijf wissels per team per wedstrijd toe te laten. Opvallend: de regel gaat meteen in.

De Raad van Bestuur heeft het voorstel unaniem goedgekeurd. In navolging van de andere Europese competities kan een team in de Jupiler Pro League en in 1B vijf wissels per wedstrijd uitvoeren. De nieuwe regel wordt meteen toegepast. Vanaf Boxing Day zijn er dus vijf wissels toegelaten. De regel geldt overigens ook voor de uitgestelde wedstrijden die worden ingehaald op het moment dat er nog geen reglementswijziging was.