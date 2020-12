Aad de Mos lyrisch over De Ketelaere en vergelijkt hem met wereldster: "De brave versie dan toch"

De voorbije maanden is iedereen onder de indruk geraakt van Charles De Ketelaere. Ook Aad de Mos, de Nederlander die niet zo makkelijk te imponeren is. "Maar wat is die Charles goed!", zegt hij nu.

De Ketelaere doet hem zelfs denken aan een ex-Liverpool en -Barcelona-ster. "Aan Luis Suárez - de brave versie dan. Omdat hij ook alle posities voorin aankan. Geweldig spelinzicht heeft. Scorend vermogen heeft. Bijna perfect tweevoetig is. Ajax-materiaal, kortom. Wat is die Charles goed. Club mag trots zijn. En moet hem nu zo lang mogelijk houden", aldus De Mos in HLN.

Voor de Gouden Schoen is het wel nog te vroeg. "Ik heb Charles op mijn stemformulier gezet. Niet voor de hoofdprijs, maar voor 'Belofte van het Jaar'. Voor de Gouden Schoen is het nog wat vroeg. Nu is het allemaal hosanna, en zijn de journalisten al 85 keer zijn moeder gaan interviewen en naar zijn oude tennisclub geweest, maar er komt onvermijdelijk een moment dat het minder wordt. Dat er kritiek is. Daar moet je ook doorheen. Het is pas het begin. Ach, komt wel goed - De Ketelaere zit in een stabiel nest."