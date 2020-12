Is dit verantwoord? Eupen-coach San José: "Ik heb eigenlijk maar een paar spelers die fit genoeg zijn om te spelen"

Club Brugge-Eupen gaat zaterdag dan toch door omdat er bij de Oostkantonners 'slechts' 6 spelers meer positief testten. Maar Benat San José maakt zich wel zorgen, want hij heeft slechts een paar spelers die echt fit genoeg zijn om te spelen.

Eigenlijk had Eupen gehoopt dat er eentje meer positief zou testen om uitstel te kunnen vragen. Maar nu moeten ze spelen tegen Club Brugge en dat wordt een gevaarlijke zaak. “Ik ben blij dat het aantal besmettingen naar beneden is gegaan. Veel spelers en stafleden zijn ondertussen negatief", zei San José op zijn persconferentie.

"Voor ons als team is dit geen gemakkelijke situatie. Sommige spelers hebben 10 tot 20 dagen niet getraind. Dan meteen spelen is een risico en moeilijk. Op een bepaald moment waren we maar met vier à vijf spelers van de A-kern en twee keepers op training, aangevuld met U21 spelers. We geraken tegen Club Brugge wel aan 18 spelers maar slechts een paar van hen zijn echt fit genoeg om zondag een goede prestatie af te leveren.”