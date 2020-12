Kompany ijvert om van vijf wissels een permanente regel te maken

De coaches mogen van dit weekend vijf wissels doorvoeren. Ook ene Vincent Kompany is daar blij mee. "Eindelijk, beter laat dan nooit", lachte hij. En voor hem mag dat gewoon blijven na Covid ook.

Toen we het hem vroegen, schudde Kompany meewarig het hoofd. Hij begreep eerder al niet waarom men in België niet mee ging met de andere landen om vijf wissels door te voeren. "Beter laat dan nooit. Ik zou zeggen: eindelijk zien ze in België ook het licht."

Kompany ijvert zelfs om dat niet af te schaffen als het niet meer nodig is. "Hoeveel voetballers zijn er aangesloten bij een voetbalclub? 400 miljoen? Er is een overvloed aan talent en meestal is het geen zaak van niet goed genoeg zijn. Er is een heel beperkt aantal speelminuten te verdelen. Het is goed voor het voetbal in het algemeen dat er vijf wissels zijn toegestaan. Meer jongens kunnen zich tonen."