Ook Eintracht Frankfurt is opgetogen over Dost-deal met Club Brugge: "Voor ons is dit een lucratief pakket"

Bas Dost moet de scorende targetspits worden waarnaar Club Brugge al zo lang op zoek is. Het moet er deze keer wel boenk op zijn, en dus werd er toch vrij diep in de buidel getast voor een 31-jarige spits.

Volgens Het Nieuwsblad is er met de deal zo'n drie à vier miljoen euro gemoeid. Anderhalf jaar geleden gaf Frankfurt nog zeven miljoen euro aan hem uit. Toch zijn de Duitsers tevreden over de deal die ze met Club Brugge hebben gesloten over de boomlange Nederlander.

"De pandemie heeft ons voor economische uitdagingen gesteld", steekt Fredi Bobic, de sportief directeur van Eintracht Frankfurt, van wal op de clubwebsite. "Club Brugge deed zijn best om Bas te bemachtingen, en voor ons is dit een lucratief pakket."

"Het belangrijkste is op dit moment om economisch te handelen in het voordeel van Eintracht Frankfurt. Door Bas te laten gaan voldoen we hieraan. We wensen hem het allerbeste in België."