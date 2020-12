Het is nu zeker: komst van Bas Dost zorgt ook voor deze transfer

Bas Dost zal maandag zijn medische testen afleggen bij Club Brugge en daarna een contract tekenen op Jan Breydel. In de nasleep daarvan zal er nóg een transfer plaatsvinden bij blauw-zwart.

Het was al even duidelijk, maar nu is het quasi helemaal zeker. Het verhaal van Michael Krmencik bij Club Brugge is geschreven.

De voorbije maanden kwam hij al weinig in het stuk voor, coach Philippe Clement was al pertinent: "Hij brengt te weinig rendement. We moeten op zoek naar een oplossing voor beide partijen."

Einde verhaal

En die oplossing ligt dus in een transfer, zeker nu Bas Dost eraan zit te komen. Krmencik is nu al half op overschot, na de intrede van de Nederlander is hij dat helemaal.

Vorig jaar kwam hij nog met hoge verwachtingen en voor acht miljoen euro over van Viktoria Plzn, deze winter is het dus einde verhaal voor de Tsjech.