Vlietinck lijkt opnieuw helemaal terug bij OHL: "Dat was geen simpele periode"

Thibault Vlietinck verloor bij OHL zijn plaatsje na een verloren wedstrijd tegen Oostende. Op Tweede kerstdag neemt OHL het opnieuw op tegen KVO. Na enkele goede wedstrijden, hoopt Vlietinck opnieuw op een basisplaats.

Tegen Moeskroen en KV Mechelen was Vlietinck opnieuw helemaal terug. "Maar het was geen simpele periode voor mij. Ik gaf me elke keer volledig op training en de trainer zei me dat ook. Hij was altijd bereid om zijn keuzes te verduidelijken in een persoonlijk gesprek", vertelt Vlietinck.

Tijdens die lastige periode dat hij vaak naast de selectie viel, kon hij ook rekenen op de steun van enkele ploeggenoten. "Ze vertelden me dat ik de kwaliteiten wel had en hard moest blijven werken. Dan was het aan mij om mijn kans met beide handen te grijpen. Nu willen we het jaar goed afsluiten zaterdag en dan doortrekken na de winterstop, dan kan het toch een mooi seizoen worden voor mij", klinkt het hoopvol.

De polyvalente vleugelspeler denkt alvast te weten hoe ze het tactisch moeten doen tegen KV Oostende zaterdag. "We moeten hoog druk zetten zodat ze er voetballend niet uit kunnen komen. Vooral hun spitsenduo Gueye-Sakala moeten we aan banden proberen leggen", analyseert Vlietinck.