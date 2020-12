Cristian Benavente ontvangt zondag zijn ex-club: "Of ik nu hier ben of ergens anders, ik zal altijd van Charleroi blijven houden"

Cristian Benavente streek deze zomer met hoge verwachtingen neer op Antwerp, maar heeft zijn stempel op het elftal nog niet kunnen drukken. De Peruviaan hoopt dat zondag wel te doen tegen zijn ex-club Charleroi, dat ook een poging waagde om weer op zijn voormalige publiekslieveling te kunnen rekenen

Afgelopen transferperiode was Antwerp er in geslaagd om de technische Cristian Benavente te huren van het Franse Nantes. Zondagmiddag ontvangt de aanvallende middenvelder zijn ex-club Charleroi. De Carolo's hadden deze zomer nog geprobeerd om hun voormalige publiekslieveling terug te halen naar de club. Even leek er een terugkeer in de maak, maar toen kwam Antwerp aankloppen.

Ondanks dat de aanvaller tijdelijk in Antwerpse loondienst staat steekt hij zijn liefde voor Charleroi niet onder stoelen of banken: "Iedereen weet dat ik van deze club hou. Maar het aanbod van Antwerp was deze zomer voor mij de beste optie. Maar of ik nu hier ben of ergens anders, ik zal altijd met mijn hoofd in Charleroi zitten", vertelt Benavente aan La Dernière Heure. Na zijn opleiding in de jeugd van Real Madrid kwam Benavente in 2016 bij Charleroi terecht. In zijn vier seizoenen bij de Carolo's groeide hij met zijn 24 competitietreffers uit tot één van de publiekslievelingen. In de winter van 2019 kwam er een einde aan het huwelijk en tekende hij een contract in Egypte. Zondagmiddag ontvangt hij samen met Antwerp zijn oude club

Deze zomer streek Cristian Benavente neer op Den Bosuil, maar daar heeft hij allesbehalve zijn stempel weten te drukken. In twaalf optredens voor zijn nieuwe club wist de middenvelder nog maar één keer de weg naar het doel te vinden. Daarnaast gaf hij ook nog maar één assist. Antwerp had een aankoopoptie bedwongen op de speler, maar de kans lijkt dus momenteel zeer klein dat het bestuur die zal lichten.