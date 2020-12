AA Gent weet weer wat verliezen is: "Klein mirakel dat we niet gescoord hebben"

Na drie zeges op rij weet AA Gent weer wat verliezen is. De Buffalo's gingen met 1-0 onderuit in Kortrijk na een doelpunt van Selemani. De Buffalo's kregen heel wat kansen om niet met lege handen huiswaarts te keren, maar scoren lukte niet.

"We hadden graag bonuspunten gepakt na de zege tegen Club Brugge, wat jammer genoeg niet gelukt is. Er zat nochtans meer in, ondanks het feit dat we ons serieus in de voet hebben geschoten met die rode kaart. Het ontbrak ons aan geluk, en hun keeper speelde een voortreffelijke partij", aldus Vanhaezebrouck.

"Het is een klein mirakel dat we niet gescoord hebben. We hebben veel kansen bij elkaar gespeeld, maar helaas hebben we er geen enkele benut. Gezien de omstandigheden ging een gelijkspel een feest geweest zijn."

De Bruyn

Vanhaezebrouck kon de nederlaag plaatsen. "Tevreden met de reactie van mijn jongens, ontgoocheld in het resultaat."

Het lachen verging hem echter wanneer een journalist vroeg naar Alexandre De Bruyn. De middenvelder, die revalideert na een knieblessure, deelde zaterdag op zijn social media beelden in een vliegtuig, ondanks de duidelijke insignes vanuit de club om het land niet te verlaten. "Nee, dat is nieuws voor mij. Ik kan het hem ook niet vragen, maar dat zal ik zeker doen als hij terugkomt." Het moge duidelijk zijn, HVH is not amused.