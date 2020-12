KAA Gent-speler deelt ondanks vliegverbod op de club beelden vanop Zaventem, Hein Vanhaezebrouck reageert gepikeerd: "Heel dom"

Hein Vanhaezebrouck kreeg na de verloren partij in Kortrijk de vraag gesteld waarom Alexandre De Bruyn op Zaventem was om, ondanks het vliegverbod van de trainer, een vliegtuig te nemen. De trainer van KAA Gent reageerde gepikeerd.

Zaterdagmiddag deelde Alexandre De Bruyn op zijn Instagram een foto waar de speler te zien is op de luchthaven van Zaventem. Straf, want Hein Vanhaezebrouck legde een tijd geleden een vliegverbod op voor al zijn spelers. De trainer vindt het onverantwoord om tijdens de woekerende coronaperiode naar het buitenland te reizen. Zo tekenden alle spelers een document dat hen verbiedt om het land te verlaten. De trainer reageerde dan ook geïrriteerd op de persconferentie na het verloren duel tegen KV Kortrijk: "Het is ongelooflijk dom van hem om dit zelfs te delen op sociale media."

De boodschap lijkt aangekomen bijde revaliderende Alexandre De Bruyn. Hij heeft ondertussen de beelden op zijn Instagramaccount verwijderd.