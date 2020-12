Robbe Quirynen kon het niet waarmaken bij Antwerp, maar lijkt dat bij Moeskroen wel te doen: "De sfeer zit enorm goed"

Robbe Quirynen kwam vorig seizoen enkele keren in actie voor Antwerp, maar zag na de komst van trainer Ivan Leko zijn speelminuten slinken. Daarom koos de verdediger voor een avontuur bij Moeskroen.

Vorig seizoen debuteerde Robbe Quirynen in de hoofdmacht van Antwerp. Het jeugdproduct leek een nieuwe publiekslieveling te worden op Den Bosuil, maar zag meteen dat hij onder leiding van Ivan Leko niet aan speelminuten ging geraken. De 19-jarige verdediger koos voor een overstap naar Moeskroen. Voor vele niet de ideale voetbalbestemming. Toch heeft Quirynen geen spijt van zijn keuze.

Een basisspeler is de jonkie nog niet, maar toch komt hij regelmatig in actie voor Moeskroen. Hij verzamelde dit seizoen al 500 minuten in de competitie. Hoopt Quirynen zich stiekem in de belangstelling van de Franse moederclub OSC Lille te spelen? "Het zou mooi zijn, maar daar heb ik nog niet aan gedacht", vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

De Henegouwers kwamen door de vele coronabesmettingen een tijd niet in actie. Daar zag Quirynen al zijn ploegmaats met het virus uitvallen tot het bestuur besloot om een einde te maken aan de lijdensweg nadat nog maar zeven spelers beschikbaar waren op training. Nadien sprokkelde Les Hurlus heel wat punten en sprong het tijdelijk weg van de rode lantaarn. Zaterdagavond staat het cruciale degradatieduel tegen KV Mechelen op het programma: "Ik heb er vertrouwen in. De sfeer zit enorm goed. Daarnaast beschikt de selectie over heel wat kwaliteit."

Moeskroen leent Robbe Quirynen dit seizoen van Antwerp. Als ze op het einde van het seizoen de aankoopoptie lichten moet het anderhalf miljoen euro overschrijven op de bankrekening van The Great Old.