Exit Didier Lamkel Zé bij Antwerp? Kameroener heeft zijn akkoord gegeven aan Griekse topclub en wacht op een hereniging met oud-trainer

Didier Lamkel Zé komt al maandenlang niet meer in beeld bij Antwerp en lijkt deze winter zijn koffers te pakken. Hij genoot interesse van Panathinaikos. De Kameroener staat nu een stap dichter bij een hereniging met Laszlo Bölöni.

Didier Lamkel Zé zijn fratsen bij Antwerp werden de voorbije jaren door Laszlo Bölöni met de mantel der liefde bedekt. Lamkel Zé vocht zich steeds terug in het elftal van de Roemeense trainer. Dit seizoen nam Ivan Leko het roer over bij The Great Old. Die trad harder op nadat de winger opnieuw een gebrek aan discipline toonde.

Het bleef enkele maanden muisstil, maar deze week meldde de Griekse topclub Panathinaikos zich voor de Kameroener. Uitgerekend de ploeg waar Laszlo Bölöni aan de slag ging na zijn ontslag bij KAA Gent. De trainer wil hem een nieuwe kans geven, maar dan moet hij zich wel houden aan enkele voorwaarden. Lamkel Zé ging akkoord en liet via zijn Instagramaccount weten graag te verhuizen naar het zonnige Athene. Toch moet hij nu nog een tijdje bang afwachten.

Want de Griekse club heeft het financieel niet al te breed. De nummer vijf uit Griekenland wil de speler van Antwerp het liefst huren met aankoopoptie. De bal ligt nu dus in het kamp van het Antwerpse bestuur. Want Didier Lamkel Zé heeft nog een contract tot 2023. Gaat het akkoord met het aanbod of wacht het op financieel betere voorstellen?