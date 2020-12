Michel Vlap en Landry Dimata vallen uit de selectie bij Anderlecht: Vincent Kompany rekent wel op 16-jarig toptalent

Anderlecht ontvangt zondag het door corona geplaagde Beerschot. In de selectie van paars-wit enkele opvallende verrassingen. Geen Michel Vlap, wel de 16-jarige Mario Stroeykens.

Vincent Kompany heeft zijn twintig namen voor het thuisduel van zondag tegen Beerschot bekend gemaakt. Op voorhand was al duidelijk dat paars-wit niet kon rekenen op de diensten van Hendrik Van Crombrugge. De doelman wordt geopereerd en is maandenlang buiten strijd. Ook sterkhouder Murillo ontbreekt. Hij vertrok eender al richting Panama om zijn familie voor het eerst in lange tijd weer te bezoeken.

Einde verhaal voor Landry Dimata en Michel Vlap bij Anderlecht? Beide spelers vallen uit de selectie. Het zestienjarige toptalent Mario Stroeykens zit wel voor het eerst in de selectie van Vincent Kompany. De middenvelder kan op één na jongste debutant ooit worden bij Anderlecht. Enkel Youri Tielemans was jonger toen hij voor het eerst minuten maakte in de hoofdmacht van paars-wit.

Daarnaast ontbreken ook in de staf enkele leden. Jonas De Roeck testte positief op het coronavirus. Nicolas Frutos moet een schorsing uitzitten na zijn uitbarsting op bezoek bij Charleroi.