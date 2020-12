Clement en slachtoffer Beck over rode kaart Vanaken: "Iedereen is het er toch over eens dat uitsluiting voldoende is?"

Er was achteraf ook onder de journalisten discussie over de rode kaart. Velen vonden het gewoon geel, anderen zeiden dat het volgens de letter van de wet rood was. Philippe Clement en slachtoffer Andreas Beck gaven hun mening.

Clement was eerlijk. "Ik heb de beelden nu ook gezien en volgens het reglement is dit inderdaad een rode kaart. Maar ik denk dat iedereen het logisch zou vinden dat uitsluiting hier volstaat. Het is gewoon heel ongelukkig", aldus de coach. "De tegenstander is een fractie van een seconde sneller. Hij kan zijn been ook niet laten verdwijnen. Je ziet ook aan zijn reactie achteraf dat hij het zo niet bedoelde."

Ook Beck kon wel begrip opbrengen. "Kijk, het deed heel veel pijn, maar hij wou de bal spelen. Het is zo'n fiftyfifty-situatie. Ik had de pijn, hij de rode kaart, maar ik denk niet dat hij me wou raken. Je neemt het risico en je hoopt op het beste. Ik ken die situaties", kon hij er mee lachen.