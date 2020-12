'Trainerskerkhof Dury': voegt Clement naam toe aan lange lijst met o.a. Boskamp, Maes en Vanhaezebrouck?

Als je in de hoek zit waar de klappen vallen, dan is het vooral zaak om niet tegen Zulte Waregem te moeten uitkomen.

Wim De Decker werd min of meer het meest recente slachtoffer van 'Francky Dury'. Na de thuisnederlaag tegen Essevee was het lot van de coach van Gent gekend - na de Europese nederlaag vier dagen later werd hij ontslagen.

0 op 18

Paul Clement zit bij Cercle Brugge ondertussen aan 3 op 27 en 0 op 18. De nederlaag op bezoek bij Zulte Waregem zou er mogelijk wel eens teveel kunnen aan zijn. "We spelen niet slecht, maar de punten tellen", besefte de coach zelf ook na de nederlaag in het Regenboogstadion.

"Het is ons niet gegund in deze fase van de competitie. Er komt nu een heel druk programma in januari aan, maar hoe rapper we dit kunnen omdraaien hoe liever."

Ter informatie nog eens het volledige lijstje:

Johan Boskamp: Standard – Zulte Waregem 1-1 (26/8/2006)

Thomas Caers: Zulte Waregem – STVV 3-0 (5/11/2006)

Dirk Geeraerd: Roeselare – Zulte Waregem 0-3 (25/10/2008)

Georges Leekens: Club Brugge – Zulte Waregem 0-1 (4/11/2012)

Guy Luzon: Standard – Zulte Waregem 1-2 (19/10/2014)

Peter Maes: Zulte Waregem – Genk 1-0 (21/12/2016)

Tintin Marquez: Zulte Waregem – STVV 2-0 (5/8/2017)

Hein Vanhaezebrouck: AA Gent – Zulte Waregem 0-1 (24/9/2017)

Sven Vermant: Zulte Waregem - Waasland-Beveren 8-0 (8/5/2018)

Laurent Guyot: Zulte Waregem - Cercle Brugge 6-2 (27/4/2019)

Fabien Mercadal: Zulte Waregem - Cercle Brugge 6-0 (5/10/2019)