Vanhaezebrouck over rode kaart Yaremchuk: "Dat is eigen aan verdedigers die tegen een goede spits staan"

De wedstrijd van Roman Yaremchuk zat er na goed twintig minuten al op in Kortrijk. De Oekraïner vergreep zich aan Golubovic en mocht meteen inrukken.

Op de persconferentie na afloop van de partij gaf Hein Vanhaezebrouck zijn visie over de rode kaart van Roman Yaremchuk. "Dat was niet slim, hé. Een rode kaart is nooit slim. Hij heeft zich na de wedstrijd voor de ganse groep geëxcuseerd, hij zit er erg mee verveeld. Dat siert hem. Hopelijk is dit een les voor hem. In de toekomst zal blijken hoeveel zijn woorden betekenen", aldus Vanhaezebrouck. Ondertussen heeft Yaremchuk zich ook via social media verontschuldigd bij de fans van AA Gent.

"De ref kwam me zeggen dat Roman in het gezicht van de verdediger had geslagen, maar het was een duw. Je moet het ook niet erger maken dan het was", voegde HVH er nog aan toe.

"Hoe dan ook was het een reactie, nadat er eerder al een paar wrijvingen waren geweest tussen hem en Golubovic. Dat is eigen aan verdedigers die tegen een goede spits staan, die proberen hen uit hun lood te slaan. Daar moet je als spits mee om kunnen gaan. Als de Maradona's en Messi's van deze wereld telkens moeten reageren wanneer ze zo aangepakt worden, ze zouden niet veel voetballen", besluit de coach van de Buffalo's.