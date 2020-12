Leander Dendoncker moet een opvallende regel volgen in de strijd tegen het coronavirus: Wolverhampton-spelers mogen niet meer naar de supermarkt

Wolverhampton heeft een wel heel opvallende regel doorgevoerd in de strijd tegen het coronavirus. Leander Dendoncker en zijn ploegmaats mogen geen boodschappen meer doen in de supermarkt. Zo probeert de club een uitbraak van het virus te vermijden.

Kerst gaat in Engeland gepaard met een drukke voetbalperiode. Daarom nemen de clubs momenteel heel wat maatregelen en testen ze hun spelers tweemaal per week om uitgestelde wedstrijden te vermijden. Wolverhampton heeft de schrik te pakken en verbiedt hun spelers nu om boodschappen te gaan doen in de supermarkten. Het hoopt via deze maatregel een uitbraak binnen de selectie te vermijden. Volgens trainer Nuno Espirito Santo doen ze dat om zichzelf te beschermen. De koks van de club stellen nu dozen samen met alle basisbehoeften zodat spelers of gezinsleden niet meer naar de supermarkt hoeven te gaan.

Het coronavirus lijkt in Engeland een nieuwe adem gevonden te hebben. Het zorgt opnieuw voor heel wat schade. Begin december werden de Engelse supporters nog opnieuw toegelaten in de stadions. Alleen Liverpool en Everton mogen dit blijven doen.