Opvallende gast in de tribune bij Anderlecht: jeugdproduct en seizoensrevelatie uit de Serie A komt paars-wit aanmoedigen

Alexis Saelemaekers leek vorig jaar nog naar de uitgang geduwd bij Anderlecht, maar de winger maakt dit seizoen het mooie weer bij AC Milan. In de Serie A komen ze dit jaar niet meer in actie. Dus kwam het jeugdproduct nog eens piepen in het Lotto Park.

Opvallend bezoek zondag bij Anderlecht. Alexis Saelemakers keek vanop de tribunes toe hoe zijn oud-ploeggenoten de drie punten thuis konden houden na een 2-0 overwinning tegen het door corona geplaagde Beerschot. Saelemakers doorliep de jeugdreeksen op Neerpede en brak onder Hein Vanhaezebrouck in 2018 door in het eerste elftal van paars-wit. De 21-jarige winger trok vorige winter voor een totaalprijs van zeven miljoen euro naar AC Milan. Veel mensen hadden hun twijfels bij deze overstap, maar Saelemaekers drukte meteen zijn stempel op het elftal. De Rossoneri blijft de ongeslagen leider in de Serie A, de Rode Duivel kwam al dertien keer in actie en wist daarin tweemaal de weg naar het doel te vinden. Zondag werd hij door La Gazzetta dello Sport genomineerd in de top vijf van de grootste revelaties in de Serie A dit seizoen. Kind van het huis. Toujours le bienvenu chez toi, Alexis. 🟣⚪️ #ANDBEE pic.twitter.com/ptgW7Mropj — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) December 27, 2020 Dit jaar komt AC Milan niet meer in actie. Op 3 januari hervat het de competitie op bezoek bij Benevento. Daar zal Alexis Saelemaekers het opnemen tegen een ex-ploeggenoot uit de jeugdreeksen van Anderlecht. Sinds deze zomer is Daam Foulon actief bij de promovendus uit de Italiaanse tweede klasse.