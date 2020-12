'Antwerp geeft niet op en haalt dossier van voormalige smaakmaker van de Jupiler Pro League uit de koelkast'

Een vaste rubriek tijdens iedere mercato is de mogelijke terugkeer van Junior Edmilson naar de Jupiler Pro League. Onze Belgische topclubs beten de afgelopen mercato's hun tanden stuk op het dossier. Voor Antwerp is het deze wintermercato wel menens.

Dat meldt De Zondag alvast. Ook vorige zomer stond Edmilson hoog op het verlanglijstje van The Great Old. Club Brugge had tevens verregaande interesse in de voormalige flankspeler van Standard.

De transfer ketste af op het financiële aspect van de zaak. Edmilson int maar liefst zo'n 3,5 miljoen euro per jaar bij Al-Duhail in Qatar. Bovendien loopt zijn contract nog door tot 2024. Antwerp zal dus ongetwijfeld diep in de buidel moeten tasten voor de Braziliaanse Belg.