Vercauteren of toch maar Preud'homme? Standard geeft aan waar het naar op zoek is om de motor terug aan de praat te krijgen

Philippe Montanier moest meteen na de nederlaag tegen STVV zaterdagavond zijn boeltje pakken bij Standard. Het ontslag van de Fransman stond in de sterren geschreven, en dus waren de Rouches al een tijdje aan het speuren naar een nieuwe coach.

In La Dernière Heure gaf CEO Alexandre Grosjean toe dat er deze week al contacten werden gelegd met eventuele opvolgers voor Montanier. Twee namen die daarbij de revue passeren zijn die van Michel Preud'homme en recentelijk ook Franky Vercauteren (dat kan u hier lezen op Voetbalkrant.com).

Grosjean wou niet dieper ingaan op de namen, maar geeft aan waar Standard momenteel nood aan heeft. "We moeten een coach vinden die ons de beste resultaten oplevert. Soms is dat het enige wat nodig is om de motor weer aan de praat te krijgen, er is ook niet veel voor nodig om de machine weer draaiend te krijgen."