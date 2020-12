Ondanks compliment Brys geen totale euforie bij KVO: "Als je ziet dat STVV, Mechelen en Moeskroen punten pakken..."

Dankzij een sterk einde in 2020 heeft KV Oostende zich stevig in de middenmoot genesteld. Het staat momenteel tiende, maar zelfs positie zeven en acht liggen binnen handbereik. Hoe gaan ze daar bij KVO mee om? Theate durfde al spreken over de top acht, maar Bataille en Blessin zijn voorzichtiger.

"Dit is wel een teken dat we terug naar boven kunnen kijken", zegt Jelle Bataille over de overwinning in Leuven. "In het begin van het seizoen was Oostende misschien een vraagteken. Als je dan ziet waar we nu staan... We stellen geen bepaalde doelen. Iedere match opnieuw proberen we gewoon ons spel te spelen."

Alexander Blessin kan zich helemaal achter die laatste stelling scharen. De Duitser houdt met zowat alles nog rekening. "Het is een gekke situatie en een gek seizoen. Als je ziet dat Sint-Truiden, Mechelen en Moeskroen ineens punten pakken... De missie is om niet in de gevarenzone te komen. Als we safe zijn, zijn we tevreden."

De beste manier om uit dat gewoel onderaan te blijven, is om constant te blijven presteren. "Daarom zeg ik: we kijken enkel naar onze eigen ploeg", aldus de coach van KV Oostende. "We kijken enkel naar onszelf, match per match. We moeten zelf onze punten pakken."

'Impressionante verdediging'

Er is geen reden om aan te nemen dat KVO dat niet zal blijven doen. Zeker als de sterkhouders achteraan hun niveau blijven aanhouden. "De verdediging van Oostende heeft zijn werk goed gedaan", stelt OHL-trainer Marc Brys. "Impressionant zelfs. Zij blokkeren toch drie gevaarlijke spelers. Het was voor ons zeer moeilijk om terug te slaan."