Nmecha steekt er momenteel met kop en schouders bovenuit: "Het vertrouwen is er"

Wat Lukas Nmecha deed tegen Beerschot is van het beste wat er op de Belgische velden momenteel te zien is. De Duitser speelde op een hoger niveau dan de rest van zijn ploeg en maakte hen het voetballen een stuk makkelijker.

Nmecha zijn vorm is al weken stijgende. Tegen Beerschot scoorde hij een penalty - heel goed gegeven - maar had hij ook een 3-4 assists kunnen hebben. "Het heeft allemaal te maken met vertrouwen", zei hij na de match. "En ja, het was leuk geweest als ik nog een assist of twee had kunnen hebben, maar ik kijk niet naar Percy. Iedereen mist kansen in dit team, ik ook."

De penalty was heel goed omgezet, zijn vijfde al. "Je moet die met vertrouwen nemen. Als dat goed zit, ben je al ver", lachte hij. "Ik ben blij dat we het afgemaakt hebben. In dat departement zijn we toch al volwassener geworden."

Zijn maatje Percy Tau zal waarschijnlijk wel vertrekken. De wisselwerking tussen de twee begon net weer goed te lopen. "Ik ben blij voor Percy. Hij is mijn vriend. Ik wens hem het beste, maar ik hoop ook dat hij nog blijft."