Marc Brys teleurgesteld na tweede nederlaag op rij: "Dit is kut, we verdienen niet te verliezen"

Marc Brys heeft met OHL al heel wat schitterende momenten beleefd dit seizoen. De laatste matchen van 2020 lijken er wat te veel aan. De eerste helft tegen Oostende was gelijkopgaand, waarna de bezoekers een tandje bijstaken. Toch vond Brys het geen terechte nederlaag.

Het was wel zo dat OHL het eerste uur net wat meer concreet doelgevaar kon voorleggen. "Ik dacht dat wij in de eerste helft de controle hadden. Oostende is een tegenstander die fysiek en agressief speelt, op goeie manier. Ik vond het terecht dat wij met 1-0 leidden aan de rust. Dan weet je dat de tegenstander gaat komen", besefte Brys wel dat er een hogere druk op zijn verdediging zou komen.

Gemiste kans op 2-0

Dat liep nog niet meteen faliekant af. "Zeker in de beginfase van de tweede helft denk ik dat we weinig tot niets weggeven. We hebben met Henry de kans op 2-0. Jammer dat die niet geconcretiseerd wordt, zij putten daar moed uit. Ze hadden één grote kans met Sakala, voor de rest hadden ze niet echt uitgespeelde kansen."

Toevalligheden

Wel maakte Oostende twee doelpunten. "Bij die hoekschop komt na een switch een man vrij. Sascha Kotysch kan net niet bij de bal en gaat er onderdoor. Een reeks van toevalligheden die samenkomen. Bij de 1-2 is er jammerlijk balverlies aan de middenlijn en is het drie tegen twee. Gueye komt tot een schot dat makkelijk te pakken is. Door de late tackle van Pierre-Yves Ngawa neemt die bal lucht."

De beslissende treffer was inderdaad redelijk ongelukkig voor Leuven. Alles bij mekaar dus toch een streng verdict, oordeeldt Brys. "We verdienen niet om deze wedstrijd te verliezen. Dit is heel kut, om geen punten te pakken terwijl er meer inzat en we meer verdienden."