Club Laszlo Bölöni lijkt weg naar Jupiler Pro League gevonden te hebben: 'Panathinaikos wil Belgische doelman lenen'

Sinds de komst van Nordin Jackers moet Lucas Pirard vrede nemen met een plaatsje op de bank bij Waasland-Beveren. De 25-jarige doelman zou deze winter mogelijk vertrekken bij de Leeuwen.

Het Griekse Sport FM weet immers dat Panthinaikos, de club van Laszlo Bölöni, door het uitvallen van hun keeper op zoek is naar een doelman. Een uitleenbeurt van Lucas Pirard ligt nu op tafel.

Panathinaikos zit overigens ook rond de tafel met Antwerp. Didier Lamkel Ze, die helemaal op een zijspoor beland is bij de Great Old, vond al een akkoord met de Grieken. Op clubniveau is echter nog niet alles in kannen en kruiken.

Panathinaikos staat momenteel op een vijfde plaats in de Griekse Super League, op ruime afstand (14 punten) van leider Olympiakos.