'Belgische (top)clubs azen op sensatie die elke 74 minuten van waarde is voor zijn ploeg, maar ...'

De Europese markt wordt nu al afgespeurd met oog op eventuele interessante winterkoopjes. En daarbij komt ook de Scandinavische markt steeds meer in het vizier in België.

Ook Kasper Junker staat alvast in de belangstelling van een aantal Belgische clubs. In Noorwegen wordt geschermd met onder meer de interesse van Anderlecht.

Naast Anderlecht was ook STVV in het verleden minstens een gegadigde voor de spits, die dit seizoen in Noorwegen bij Bodo/Glimt goed was voor 27 goals en 11 assists in competitie.

December 2022

Daarmee was de Deense aanvaller in 2004 speelminuten elke 74 minuten van waarde voor zijn ploeg. Ook Trabzonspor en West Bromwich Albion hengelen al naar de 26-jarige aanvaller.

Er is dus zeer veel interesse in de Deen, de kans dat hij uiteindelijk naar de Belgische competitie komt, lijkt klein. Hij ligt nog twee jaar onder contract bij de Noorse kampioen en gaf eerder dit jaar nog aan heel blij te zijn bij de club.