Grasmat op Jan Breydel ligt er héél slecht bij, maar Club Brugge neemt beslissing die in kleedkamer niét populair onthaald zal worden'

De grasmat van het Jan Breydelstadion lijkt dezer dagen meer op een akker dan op een biljartlaken. Toch is Club Brugge niet van plan om een nieuw veld aan te leggen.

Het blijft een oud zeer. De grasmat van het Jan Breydelstadion krijgt door de opeenvolging van de wedstrijden - thuis- en Europese wedstrijden van Club Brugge én de thuiswedstrijden van Cercle Brugge - de tijd niet om tussen matchen door te herstellen.

De voorbije seizoenen heeft blauw-zwart regelmatig geïnvesteerd in een nieuwe grasmat, maar Het Nieuwsblad weet dat dat tijdens de winterstop niet het geval zal zijn. De voorbije jaren hebben uitgewezen dat zo’n nieuw veld zaaien in de winter geen heil brengt.

Wanneer dan wel?

Club Brugge schuift het probleem even voor zich uit en bekijkt de mogelijkheden om play-off 1 op een nieuw veld af te werken. Ook eventuele kwalificatie in de Europa League tegen Dinamo Kiev kan het dossier in een stroomversnelling brengen.