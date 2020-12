Thorup zet puntjes op de i na wrang vertrek bij Genk: "Ze hebben later hetzelfde gedaan met van den Brom en Utrecht"

Jess Thorup drukt stilaan zijn stempel op FC Kopenhagen. De Deense coach heeft geen spijt van zijn vertrek bij KRC Genk. Al wil hij wel nog iets verduidelijken.

De bestuurders van KRC Genk waren aanvankelijk niet te spreken over de werkwijze van Jess Thorup. In de wandelgangen van de Luminus Arena viel te horen dat de Deen al een akkoord had met FC Kopenhagen, maar in Limburg niemand op de hoogte was.

“Ik wil benadrukken dat er dat weekend in België niet gevoetbald werd”, countert Jess Thorup de kritiek in Het Laatste Nieuws. “Een aantal bestuursmensen waren dan ook niet op de club. In plaats daarvan had ik een telefoongesprek van een uur met Peter Croonen.”

We hoeven er geen tekeningetje bij te maken: de voorzitter van de Smurfen was allesbehalve gelukkig met de keuze van zijn coach. “En dat begrijp ik volkomen. Maar alles was snel geregeld. Ook tussen Genk en Kopenhagen.”

“Toen ik die zondag vertrok in Genk wist ik dat er op mij zou geschoten worden”, glimlacht de voormalige coach van KAA Gent. “Ik wist dat de spelers kwaad zouden zijn. Maar ze wisten bij Genk dat ik kon vertrekken én voor welke prijs. Ze hebben later hetzelfde gedaan met John van den Brom en FC Utrecht.”

Ondertussen zijn de plooien helemaal gladgestreken. “Later heb ik nog twee uur gebeld met Croonen. Hij vroeg me naar mijn ervaringen bij Genk en ik legde hem uit hoe ik de volgende stappen zat. Ook met Dimitri De Condé zat ik nog steeds op dezelfde golflengte over wat er de komende mercato’s moet gebeuren.”