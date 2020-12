Clement weet dat het geen normale voorbereiding wordt: "Voorzichtig of ze kruipen tegen het einde van de week op hun knieën rond"

2020 zit er sportief gezien op voor Club Brugge. Philippe Clement kan terugblikken op een fantastisch jaar. Maar ook 2021 kondigt zich bijzonder druk aan. Ook hij beseft dat hij zijn kern goed zal moeten managen.

Sportdokter Chris Goossens maakte het deze week al duidelijk in een interview bij ons: het zal geen zware voorbereiding op de tweede seizoenshelft mogen worden of de clubs riskeren heel wat blessures. Ook Clement heeft dat door. "We geven de spelers nu een week min of meer rust. Maar ze krijgen elk wel een goed programma mee naar huis", aldus de T1.

Drie januari worden ze dan weer op de club verwacht om een ministage af te werken. "Ik heb al heel veel coaches horen klagen over het drukke programma, maar mijn jongens zitten al vier maanden in dat regime van drie matchen per week. Het wordt dus zaak om iedereen fit aan de tweede helft te krijgen."

Clement weet dat hij in die tien dagen voor de herstart niet al te veel doorgedreven trainingen kan geven. "Dat kunnen we niet doen of ze kruipen tegen het einde van de week allemaal op hun knieën rond. Het wordt geen voorbereiding zoals normaal. Het is aan ons om ons daaraan aan te passen."