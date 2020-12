Morgen heeft Standard een nieuwe coach: 'Hij wordt voorgesteld op Sclessin'

Michel Preud'homme, Frank Vercauteren, Marc Wilmots,,... De voorbije dagen werden we om de oren geslagen met namen van de (potentiële) nieuwe coach van Standard. Ondertussen is het duidelijk wie de nieuwe coach zal worden.

Volgens RTBF zijn bovengenoemde namen wel degelijk de revue gepasseerd op Sclessin, maar was het contact niet voldoende of weigerde de coach in kwestie om het roer van het zwalpende schip over te nemen.

Ondertussen is het duidelijk dat Mbaye Leye de nieuwe coach van de Rouches zal worden. Leye was al assistent onder Michel Preud’homme, maar werd vervolgens gepasseerd. Nu krijgt hij de kans om te bewijzen dat hij wél klaar is voor de opdracht.

Play-off 1

Standard wil Leye morgen voorstellen aan pers en publiek, maar eerst moeten de nodige handtekeningen op papier gezet worden. De nieuwe coach moet de roodhemden richting play-off 1 loodsen.