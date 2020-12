Is onze competitie net sterker of zwakker geworden: 7 ploegen op amper 4 punten van elkaar

Onderaan in het klassement is het vechten voor elk punt. We zien slechts 4 punten verschil tussen de laatste zeven ploegen in het klassement. De strijd om degradatie te vermijden lijkt nu al enorm spannend te gaan worden.

Zulte Waregem, KV Mechelen, KAS Eupen, Waasland-Beveren, Cercle Brugge, STVV én Moeskroen zijn zeven ploegen die onderaan in het klassement op amper 4 punten van elkaar staan. Opvallend is dat elke club zijn dieptepunten toch al heeft kunnen afwisselen met gloriemomenten. De magische 30 punten Doordat 1A wordt gespeeld met 18 clubs zou het dus goed kunnen zijn dat er voor het eerst een ploeg zou degraderen met een puntenaantal van 30 of meer. Het is dit seizoen ook alsmaar duidelijker dat iedereen van iedereen kan winnen. Vaak zeggen trainers dat er geen gemakkelijke wedstrijden meer zijn, en dat bewijst het klassement.

Ligt het niveau dit jaar hoger of lager in de JPL? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... hoger 25% lager 75% geen verschil met vorig jaar 0% Stem Je kan nog stemmen tot 01/01/2021 15:00.