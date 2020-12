Spelers zouden kunnen wegkomen met clubboetes na lockdownfeestje: "Coronaboetes zijn onwettelijk"

Lockdownfeestjes of naar het buitenland reizen; profvoetballers kwamen de afgelopen weken negatief in het nieuws en kregen sancties opgelegd, maar zijn die eigenlijk wel rechtsgeldig?

Westerlo en Cercle Brugge legden hun spelers die zich op een lockdownfeestje lieten betrappen sancties op en KV Oostende liet het contract van Fabrice Ondoa zelfs ontbinden? Dat kan niet zomaar, meldt spelersvakbond Sporta.

"Zonder contract zijn sancties eigenlijk onmogelijk, tenzij de spelers zoals in dit geval akkoord gaan met hun sanctie. Als de bewuste spelers de boete die ze hebben gekregen van Cercle zouden aanvechten voor de rechter, zouden ze allicht gelijk krijgen", aldus Marc Leroy van Sporta bij Het Nieuwsblad.

Ondoa

Leroy haalde ook het voorbeeld van Ondoa aan. "Heeft hij een contract ondertekend waarin de coronaregels en die bijbehorende sanctie in geval van overtreding staat? Als dat zo is, moet KVO in principe ook alle volgende spelers ontslaan die betrapt worden op een lockdownfeestje. Als er geen contract is, kan Ondoa zijn ontslag aanvechten en moet de rechter tussenkomen. Dan kan hij zeker winnen."