'Niet alleen het geld, maar ook de afwikkeling van 'Propere Handen' heeft Leko naar China geduwd'

Ivan Leko verlaat Antwerp FC om Chinees geld te scheppen als coach van Shanghai SIPG. Maar niet alleen het énorm lucratieve aanbod heeft de Kroaat over de streep getrokken.

We schreven het eerder al. Ivan Leko heeft tot het laatste moment getwijfeld om op het Chinese aanbod in te gaan. Uiteindelijk won het enorme loon het pleit, maar toch was de Kroaat vastberaden om iets neer te zetten met Antwerp FC.

Sport/Voetbalmagazine claimt te weten dat ‘Operatie Propere handen’ Leko dat extra duwtje heeft gegeven. De coach zat bij het uitbarsten van het voetbalschandaal een poosje in gevangenis. Dat verblijf heeft enorme sporen nagelaten.

Leko weet dan ook dat de afwikkeling van de hele zaak er stilaan aan zit te komen. De gevangenis is dan wel geen optie meer, maar het staat nu al vast dat het proces op financieel vlak enorm zal zijn.

Foutieve afloop?

Beter voorkomen dan genezen? Met het Chinese loon moet de Kroaat zich voor de rest van zijn leven geen zorgen meer maken. Ook een eventuele foutieve afloop van ‘Operatie Propere Handen’ zal in dat geval geen extra sporen nalaten.