Geen nieuwe coronagevallen bij Manchester City, trainingen worden al hervat

Manchester City meldt op twitter dat er dinsdag geen nieuwe besmettingen aan het licht zijn gekomen in de testronde. Hierdoor kan de selectie de training weer hervatten, al zal 'de bubbel' de komende dagen grondig getest blijven worden.

Op basis van de resultaten van die testrondes zal men verdere beslissingen nemen. De topper tegen Chelsea op 3 januari zal van die resultaten afhangen dus het is nog niet zeker als die zal gespeeld worden.

Het grootste deel van de trainingsfaciliteiten van Manchester City blijven tevens ook gesloten. Alleen de essentiële delen voor de training worden geopend.

