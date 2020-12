Daam Foulon vertelt hoe een club uit de Serie A bij Waasland Beveren terechtkwam: "Ze zetten in op datascouting, mijn statistieken vielen op"

Daam Foulon verliet afgelopen zomer de Belgische velden en koos voor een avontuur bij Italiaans promovendus Benevento. Een opvallende overstap, maar de jonge verdediger toont zijn kwaliteiten in de Serie A.

Afgelopen zomer koos Daam Foulon voor een opvallend avontuur in de Serie A. De 21-jarige verdediger verliet Waasland Beveren en tekende een contract bij Benevento. De promovendus staat momenteel op een veilige tiende plaats in de Italiaanse competitie. Daarnaast krijgt hij van zijn coach, ex- Italiaans voetbalster Filippo Inzaghi, het vertrouwen. Hij kan er rekenen op heel wat speelminuten.

Daam Foulon vertelt hoe de club uit de Serie A bij Waasland Beveren terecht kwam: "De club zet hard in op datascouting. Blijkbaren vielen mijn statistieken op. Vooral mijn gewonnen duels en het aantal gecreëerde kansen staken er boven uit. Enkele leden van Benevento zijn daarom ook enkele wedstrijden live op de Freethiel komen bijwonen", vertelde hij in een interview aan Het Nieuwsblad.

Anderlecht trok de voorbije seizoenen duidelijk de kaart van de jeugd, maar toch kregen enkele jeugdproducten nooit een kans in de hoofdmacht van paars-wit. Daam Foulon was vijf seizoenen actief bij de jeugd van Anderlecht, maar trok in 2018 de deur van Neerpede achter zich dicht. Hij kwam terecht bij Waasland Beveren. Een goede zet zo blijkt: "Ik weet niet of ik zoveel profwedstrijden had gespeeld als ik bij Anderlecht had gebleven. Minuten maken is belangrijk voor jonge kerels."

Zondag ontvangt Benevento competitieleider AC Milan. Een ontmoeting dus met zijn jeugdvriend Alexis Saelemaekers (die samen de jeugdreeksen doorliepen bij paars-wit), al lijkt die volgens Italiaanse bronnen verstek moeten te geven met een blessure.