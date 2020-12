Edinson Cavani kent zijn (bijzonder zware) straf na veelbesproken tweet, speler en club komen met klassereactie

Edinson Cavani heeft een zware straf gekregen van de FA voor een veelbesproken tweet van een maand geleden. Manchester United en Cavani reageerden meteen, mét de nodige klasse.

Edinson Cavani was een maand geleden de grote held bij Manchester United, met twee goals en een assist bij Southampton.

Na de wedstrijd reageerde hij op de vele lofbetuigingen aan zijn persoon met 'gracias negrito' op een van zijn intimi. Die post zorgde voor een onderzoek van de FA, die uiteindelijk met een zware straf zijn gekomen.

Aanvaarding

Cavani wordt voor drie wedstrijden geschorst - het minimum voor dit soort inbreuken weliswaar. Verder moet de Uruguayaanse aanvaller ook een boete van zo'n 120.000 euro betalen.

"Cavani heeft beslist niet in beroep te gaan tegen de sanctie", aldus Manchester United in een statement. "Dit in solidariteit met en omwille van het respect voor de voetbalbond én de strijd tegen racisme."