Jeugdcoach over Anderlecht-talent waar Kompany erg in gelooft: "Als hij dat kan opkrikken, is hij vrij compleet"

Mario Stroeykens zat voor de laatste match van 2020 in de wedstrijdkern van Anderlecht, maar de 16-jarige kreeg geen speelminuten. Vincent Kompany loofde hem eerder al en ook Bob Browaeys, bondscoach van de Belgische U17, voorspelt hem een grote toekomst.

"Mario was vroegrijp, waardoor hij echt wel opviel bij de jeugdploegen. Hij werd al snel een paar reeksen doorgeschoven bij Anderlecht. Op fysiek vlak was hij in het voordeel, al schuilt daar vaak ook wel het gevaar. Als het té makkelijk gaat, kan de ontwikkeling stagneren", aldus Browaeys in HLN.

Kompany voorspelde dat hij bij de Rode Duivels en een grote club zal belanden. "Dat hem een mooie toekomst wacht, is zeker", zegt Browaeys. "Ik zie hem vooral doorgroeien als aanvallende middenvelder, al trekt hij ook zijn streng in de spits of op de flank. Mario is heel balvast, maar moet nog werken aan zijn scorend vermogen. Als hij dat kan opkrikken, is hij vrij compleet. Bij ons was hij ook kapitein. Mario is zeer nuchter."