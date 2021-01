Wie wordt de nieuwe coach van Antwerp? Deze acht(!) namen zijn al genoemd, met enkele flinke verrassingen

Na het vertrek van Ivan Leko bij Antwerp richting China is The Great Old op zoek naar een nieuwe coach. Daarbij vallen echt wel héél veel bijzondere namen, met ook een paar grote, witte konijnen. Wie zal het worden?

We gaven eerder al een lijstje namen mee als mogelijke nieuwe coach van Royal Antwerp, zoals daar zijn Marc Wilmots, René Weiler, Frankie Vercauteren of Mark van Bommel – lees er HIER nog eens wat meer over. Wit konijn? Maar er is meer: volgens Het Nieuwsblad werd ook al gedacht aan Ricardo Sa Pinto, Michel Preud’homme en Bernd Storck. In de geruchtenmolen valt ook de naam van Patrick Vieira als mogelijk wit konijn. Heel veel namen dus, het is nu wachten op een coach die voor zowel D’Onofrio als Gheysens goed genoeg is om mee in zee te gaan. 2021 zal raad brengen.